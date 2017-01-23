Бомбардировщики ВКС России нанесли удар по объектам ИГ в Сирии

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Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами террористов в районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Все цели были успешно поражены. Военные самолеты проводили эту операцию под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С.

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли авиаудар по пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России), которые действовали в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что дальние бомбардировщики находились под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, вылетевших с аэродрома Хмеймим.

Ранее в субботу была проведена аналогичная операция с участием шести самолетов Ту-22М3. Тогда целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.

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