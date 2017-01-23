На Урале сотрудник прокуратуры устроил стрельбу в подъезде

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Стали известны подробности инцидента в Верхней Пышме, где сотрудник прокуратуры открыл стрельбу из травматического пистолета по группе молодых людей. Отмечается, что они вели себя слишком шумно.

Сотрудник прокуратуры Кировграда ранил двух человек в ходе ссоры в Верхней Пышме. Об этом сообщает "Ридус" со ссылкой на Свердловское подразделение СК России.

"Группа молодых людей в возрасте 17-20 лет, в том числе несовершеннолетняя девушка, общались между собой в подъезде многоквартирного дома по улице Уральских Рабочих. Молодые люди вели себя достаточно шумно для позднего часа, в связи с чем проживающий в этом доме сотрудник прокуратуры города Кировграда решил призвать их к порядку. В результате между молодыми людьми и сотрудником прокуратуры возник конфликт, в ходе которого последний применил имевшийся у него травматический пистолет", - отмечают следователи.

Ранения получили 17-летняя девушка и 18-летний молодой человек. По факту происшествия сейчас проходит проверка.