На Москву надвигается резкое похолодание

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Резкое похолодание ожидается в столичном регионе в четверг. Столбики термометров опустятся до минус 27 градусов.

Зима в этом году выдалась капризной. В понедельник утром снова потеплело, а ещё в выходные была настоящая русская зима, передает "ТВ Центр".

Во вторник в столице около нуля, пасмурно, возможен небольшой снег. С запада подует довольно ощутимый ветер, его скорость 6-7 метров в секунду. Похолодание начнётся поздним вечером во вторник. Температура за сутки опустится сразу на 20 градусов. Зато осадки - прекратятся. В среду днём будет солнечно. В четверг столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 27 градусов.

Тяжелее всего придётся тем, кто страдает от перепадов давления: оно будет скакать вместе с температурой. В конце января ожидаются "афанасьевские морозы", которые, по приметам "дерут и щёки и нос".

"В целом, средняя температура этой пятидневки окажется выше нормы где-то на 3 градуса. Только четверг ожидается морозным по-настоящему. Но остальные дни более мягкие, даже с оттепелью", - рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.