Мутко назвал дату и место жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018

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ФИФА согласилась с предложением России провести финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу в России в декабре 2017 года в Кремле. Об этом на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева доложил вице-премьер Виталий Мутко.

1 декабря 2017 года в Кремлевском дворце съездов состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2018 по футболу, передает ТАСС.

Как доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву вице-премьер Виталий Мутко, ФИФА согласилась с предложенным Россией вариантом. Он также отметил, что все стадионы будут готовы к проведению турнира, а все газоны засеют в мае этого года.

ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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