Летевший из Таиланда в Самару Boeing аварийно сел в Новосибирске

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В Новосибирске совершил аварийную посадку Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, летевший из Таиланда в Самару. У лайнера возникли проблемы с шасси.

Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Пхукет - Самара, совершил аварийную посадку в Новосибирске. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, у самолета зафиксировано частичное разрушение левой стойки шасси, передает ТАСС.

На месте работает следователь, проводится доследственная проверка. На борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

В компании Azur Air пояснили, что посадка в новосибирском аэропорту "Толмачево" была запланирована для дозаправки. В настоящее время за пассажирами вылетел резервный борт.

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