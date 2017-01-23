Гонщица Багдасарян оплатила все административные штрафы

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Уличная гонщица оплатила все 55 штрафов, назначенные ей мировым судом за различные административные нарушения. Их общая сумма составила 183 тысячи рублей. Ранее в середине января Мара Багдасарян была арестована на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ.

Скандальная гонщица Мара Багдасарян оплатила все штрафы на сумму 183 тысячи рублей, которые назначил ей мировой суд за различные административные нарушения. Об этом сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко.

"На сегодняшний день Багдасарян оплатила всю сумму штрафов, вынесенных ей по административным правонарушениям", - приводит слова Тимошенко ТАСС.

Багдасарян получила скандальную известность в мае прошлого года, когда компания молодых людей на автомобиле Gelandewagen устроили гонки. Они колесили по газонам и тротуарам, скрывались от полиции. Все происходящее транслировалось в Сети. Девушка проходила по уголовному делу в качестве свидетеля.

8 января стало известно, что Багдасарян задержали за 55 неоплаченных штрафов. Через два дня она начала выполнять постановление суда, который приговорил её к обязательным работам почти на 600 часов. Журналисты засняли на видеокамеры, как она перекладывала бумаги в управляющей компании ГБУ "Жилищник". Работать дворником, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.

Спустя два дня гонщица перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге девушка вновь была взята под стражу на 15 суток за прогулы обязательных работ.

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