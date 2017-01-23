Летные испытания новейшего МС-21 запланированы на начало весны

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Испытания новейшего российского пассажирского самолёта начнутся весной. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с Владимиром Путиным

Летные испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 состоятся в начале весны. В понедельник об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает "ТВ Центр".

По его словам, сейчас в ЦАГИ идут прочностные испытания самолёта. А в Иркутске, где будут производить МС-21, идет подготовка к первому полету лайнера. Рогозин также рассказал о том, что старая авиационная техника будет заменяться новыми отечественными пассажирскими самолетами – такими, как ближнемагистральный Ил-114 и дальнемагистральный самолет Ил-96-400.

Причем, подчеркнул вице-премьер, предполагается, что те авиакомпании, которые больше будут использовать российские самолеты, получат доступ к наиболее популярным маршрутам. Подобная мера, по мнению Рогозина, должна защитить внутренний рынок авиатехники. Владимир Путин поддержал это предложение.