Росстат: задолженность по зарплате в России упала почти на 30%
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Просроченные обязательства по зарплате в России снизились почти на 30% за декабрь. Общая сумма задолженностей составила 2,725 миллиарда рублей. В целом за весь прошлый год сумма долгов по зарплате снизилась на 24%.
Просроченная задолженность по заработной плате в России за декабрь снизилась на 29,2%. Она составила 2,725 миллиарда рублей на 1 января 2017 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.
В целом за прошлый год задолженность по зарплате в нашей стране снизилась на 24%. На начало прошлого года она составляла 3,572 миллиарда рублей.
Обязательства из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 января снизились по сравнению с 1 декабря в 17 раз, задолженность из федерального бюджета снизилась в 32 раза, а бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - в 9,6 раза.
В частности, наибольший размер просроченных денежных обязательств по зарплате из-за отсутствия собственных средств у различных предприятий наблюдается в Приморском крае, Мурманской области, Томской области, Санкт-Петербурге, Иркутской области и Новосибирской области.
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