Порошенко включил Донбасс в военно-воздушную зону "Восток"

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Петр Порошенко внес изменения в военно-административное деление страны. Согласно его указу, создается военно-воздушная зона "Восток", в которую вошли районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву.

Украинский лидер Петр Порошенко распорядился создать новую военно-воздушную зону, которая покрывает все районы Донбасса, неподконтрольные украинским властям. Она будет называться "Восток", сообщается на сайте администрации украинского президента.

Ранее на Украине существовало три военно-воздушные зоны - "Юг", "Центр", "Запад", а также один отдельный военно-воздушный район над Черным морем.