Экс-президент Латвии назвала свой народ злым и завистливым

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Вайра Вике-Фрейберга заявила, что латвийский народ полон злости, завистливости и ненависти. Она выразила такое мнение после того, как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заинтересовалось приобретением экс-президентом места на кладбище в Риге.

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга пожаловалась на злость и завистливость народа ее страны, а также отметила ненависть соотечественников. Об этом она рассказала в интервью телеканалу TV3.

Вике-Фрейберга заявила об этом после того, как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проявило интерес к истории с приобретением экс-президентом места для собственного захоронения на первом лесном кладбище в Риге.

"Когда я была президентом, я думала, что моя задача состоит в том, чтобы пробудить потенциал латвийского народа, полив как цветок. Но теперь, когда я вижу такие гадости, и когда эта подлость направлена против тебя, мне становится грустно, что моя вера в духовный и психологический рост людей подрывается", - сказала экс-президент.

Вике-Фрейберга была президентом Латвии с 1999 по 2007 год. Кроме того, ранее она занимала должность спецпосланника генерального секретаря ООН.