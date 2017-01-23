СКР проверит информацию о домогательствах в московской школе

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Следователи инициировали проверку после сообщений в СМИ о якобы имевших место сексуальных домогательствах в одной из столичных школ. В ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет России заинтересовался статьей одного из интернет-СМИ о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в московской школе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы", - сообщили следователи.

В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства школы.