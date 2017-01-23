Савченко назвала власти Украины врагом народа номер два
По словам Надежды Савченко, украинские власти являются врагом номер два для народа страны после России. Она призывает своих соотечественников думать головой и чувствовать сердцем, а не слушать пропаганду чиновников.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала власти Украины врагом номер два для народа страны. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию "Фраза".
"Мне очень хочется донести до людей какую-то истину через эмоцию, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто ожесточили своё сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два", - сказала Савченко.
По ее словам, врагом номер один для Украины по-прежнему остается Россия и ее президент Владимир Путин.
Читайте также:
На Украине разгорается скандал вокруг Надежды Савченко
Савченко исключили из Комитета по нацбезопаности после слов о Крыме