В Астане завершен первый день переговоров по Сирии

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В столице Казахстана Астане на понедельник завершились напряженные переговоры по урегулированию сирийского конфликта. Они возобновятся во вторник в 10 утра по местному времени. Переговоры проходят в новом формате. В качестве посредника выступают страны-гаранты выполнения соглашения о прекращении огня - Россия, Иран и Турция.

Межсирийские переговоры в Астане на понедельник завершены. Как оджидается, они возобновятся во вторник утром. "На сегодня переговоры закончены, завтра начнутся около 10-11 часов", - сообщил "Интерфаксу" советник оппозиции Сирии Яхья аль-Ариди.

Несмотря на то, что стороны впервые начали переговоры за одним столом, диалога лицом к лицу не получилось. Уже через некоторое время после начала встречи представители сирийской оппозиции и власти разошлись по разным комнатам. Все общение идёт через посредников, передает "ТВ Центр".

Переговоры начались на 40 минут позже, чем планировалось. Журналистов пустили в зал только на протокольную съёмку.

Новая переговорная площадка вызвала огромный интерес всего мирового сообщества. Это событие в Астане освещают почти полтысячи журналистов. Для них организован пресс-центр через дорогу от отеля "Риксос", где проходит встреча представителей сирийского правительства и вооружённой оппозиции. Гарантами переговоров выступают Россия, Иран и Турция. В качестве наблюдателя от США присутствует посол страны в Казахстане. От ООН в Астану прибыл спецпосланник генерального секретаря организации Стаффан де Мистура. Казахстан в качестве переговорной площадки выбрали не случайно. В 2015 году здесь уже проходили встречи между отдельными группами оппозиции. Министр иностранных дел страны зачитал приветственное послание президента Нурсултана Назарбаева.

"Сегодняшняя встреча является яркой демонстрацией усилий международного сообщества, направленных на мирное урегулирование ситуации в Сирии. Казахстан считает, что единственно верным путем решения ситуации в Сирии должны быть переговоры, основанные на взаимном доверии и взаимопонимании", - заявил министр иностранных дел республики Карат Абдрахманов.

На первый перерыв делегации отправились уже через два часа. После этого сирийские представители разошлись по разным комнатам, и продолжают обсуждение условий перемирия. Представители сирийского правительства рассказали, что оппозиция вновь попыталась сорвать переговоры.

"Они говорят, что сирийская правительственная армия нарушает пункты соглашения, ведя бои за Вади Барада – город, являющийся основным источником воды для Дамаска. Но он контролируется "Ан-Нусрой" (организация запрещена в России) и из-за них на протяжении уже 42 дней более 7 миллионов граждан остаются без воды. А вооруженная оппозиция заступается за них, хотя в соглашении прописано что "Ан-Нусра" не входит в процесс прекращения огня. Нельзя квалифицировать армейскую операцию против экстремистов как нарушение перемирия", - отметил глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари.

Дипломаты заявили, что готовы работать даже ночью, если это необходимо. Именно так было накануне. Первая встреча представителей России, Ирана и Турции длилась почти шесть часов и закончилась только к 11 вечера. После чего дипломаты отправились на переговоры с сирийскими делегациями.

В составе оппозиции более десятка группировок, которые, по разным данным, реально контролируют около 60 тысяч боевиков. Среди крупнейших представителей можно выделить "Джейш аль Ислам". Правда, единого руководителя у делегации нет.

"Мы рассчитываем добиться прекращения огня и то, что это будет поддержано сторонами конфликта. Мы должны прекратить этническую вражду на юге. Если эта встреча увенчается успехом, это будет большое достижение в переговорном процессе вообще, и урегулировании политического кризиса в Сирии. Россия достигнет такого же успеха, как это было и в её военной операции в Сирии. Поскольку этот успех был обеспечен тактически", - отметил официальный представитель делегации сирийской оппозиции на переговорах в Астане Ахыя Аль Ариди.

Эти переговоры, по сути, были организованы по личной договоренности президентов России и Турции в декабре. После этого в Сирии удалось установить перемирие. Ожидается, что новая площадка в Астане станет дополнением к женевскому формату. И поможет сдвинуть процесс с мертвой точки уже 8 февраля в Швейцарии.

"Я хотел бы надеяться, что, укрепив перемирие на встрече в Астане, в Женеве мы увидим подлинные межсирийские переговоры, и хотел бы надеяться, что прямые переговоры между уполномоченными и инклюзивными делегациями правительства и оппозиции состоятся", - заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

При этом стороны напоминают, что в Сирии идёт две войны: гражданская и против терроризма. Установленное сейчас в Сирии перемирие не распространяется на боевиков запрещённых организаций. У понедельник дальние бомбардировщики Ту-22 вылетели на задание из России. Пролетев над Ираном и Ираком, они встретились с группой сопровождения. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30 и Су-35 с авиабазы Хмеймим. Группа нанесла совместный удар в районе осаждённого города Дейр эз Зор. Данные объективного контроля подтвердили уничтожение пунктов управления, складов с вооружением и боеприпасами боевиков запрещенного в нашей стране "Исламского государства".

Никита Васильев, Виктор Мальцев, Роман Лагунов, "ТВ Центр", Астана, Казахстан.