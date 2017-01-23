США выходят из Транстихоокеанского партнерства

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Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал распоряжение о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). В конце прошлой недели Белый дом опубликовал декларацию, в которой выход США из ТТП обозначен в качестве одной из первоочередных мер по преодолению безработицы и экономической стагнации.

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 23 января, подписал меморандум о начале процесса выхода США из Транстихоокеанского партнерства. Об этом сообщает Associated Press. Это распоряжение Трампа стало первым крупным действием в вопросах внешней политики.

Белый дом еще на прошлой неделе анонсировал, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства. Со своей стороны японский премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что Токио хотел бы добиться от Трампа понимания значимости этого документа.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.