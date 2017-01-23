Авиация России и Турции провела совместную операцию против ИГ в Сирии

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В субботу ВКС России и ВВС Турции нанесли удары по ИГ в провинции Алеппо. В результате совместной операции было поражено 22 цели. Всего было задействовано 3 российских и 4 турецких военных самолета.

Россия и Турция провели в субботу очередную совместную операцию против "Исламского государства" (организация запрещена в России) в районе Эль-Баба сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны нашей страны.

"21 января ВКС России и ВВС Турции провели очередную совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. Всего было поражено 22 цели", - говорится в сообщении.

В воздушной операции, которая была согласована с сирийской стороной, от России были задействованы два истребителя Су-24М и один бомбардировщик Су-34, а от Турции – по два самолета F16 и F4.

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