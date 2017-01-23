Россия считает успешным первый день переговоров по Сирии в Астане

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Первый переговорный день в Астане был достаточно успешным. Об этом рассказал глава российской делегации Александр Лаврентьев. По его словам, накал страстей был высоким, однако сторонам удалось избежать срыва диалога. Лаврентьев добавил, что итоговый документ по Сирии будет окончательно согласован во вторник.

Первый день переговоров в столице Казахстана был успешным, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Он отметил, что присутствие вооруженной оппозиции и правительства Арабской республики позволяет выйти на новый качественный уровень диалога.

"Я считаю это событие достаточно знаменательным тем, что удалось открыть это мероприятие не только в присутствии делегации трех-стран гарантов соглашения, подписанного 29 декабря прошлого года, но и в присутствии представителя генерального секретаря ООН, а также посла США в Казахстане, но и в присутствии делегации сирийского правительства и сирийской вооруженной оппозиции", - приводит слова Лаврентьева "Интерфакс".

По его словам, срыва переговоров удалось избежать, несмотря на накал страстей. "Несмотря на то, что первоначально накал страстей был достаточно высок, но все-таки стороны продемонстрировали разумный подход, постарались, в конце концов, избежать каких-то действий, которые могли бы поставить или привести на грань срыва данное очень важное мероприятие международного звучания",- сказал глава российской делегации.

Лаврентьев также сообщил, что финальное заявление по встрече в Астане будет согласовано 24 января. "Мы продолжаем работу. Идет согласование текста итогового заявления, которое будет представлено на рассмотрение участников и будет окончательно согласовано в ходе завтрашней сессии. Поэтому комментировать содержание финального заявления было бы с моей стороны сегодня некорректно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что переговоры в Астане возобновятся во вторник в 10 утра по местному времени.

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