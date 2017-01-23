Полиция возбудила дело после кражи "золотого" унитаза в Новой Москве

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Уголовное дело возбуждено по факту хищения унитаза стоимостью около 200 тысяч рублей. Оно заведено по статье "Кража". Ранее сообщалось, что дорогая сантехника была украдена из квартиры охранника "Газпрома" в Новой Москве.

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи из квартиры в Новомосковском административной округе унитаза, стоимостью около 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"В дежурную часть межмуниципального отделения МВД России "Коммунарский" обратился местный житель с заявлением о том, что у него из квартиры, расположенной на улице Александры Монаховой, похищена сантехника на общую сумму около 200 тысяч рублей. Потерпевший заявил, что подозревает в совершенном преступлении рабочих, которые делали в его квартире ремонт", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве из квартиры охранника "Газпрома" украли унитаз и несколько деталей сантехники.

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