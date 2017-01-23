На Украине снова взялись на языковой вопрос

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В Верховную раду Украины на рассмотрение внесён новый законопроект "О языке". Депутаты - инициаторы этого закона - предлагают сделать украинский язык единственным и обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Сейчас в стране действует закон, в соответствии с которым русский язык имеет статус регионального. Нынешние депутаты Верховной рады намерены действие этого закона прекратить.

Законопроект "О государственном языке", принятый Радой к рассмотрению, на самой Украине назвали уникальным. Его внесли 33 депутата из разных партий, передает "ТВ Центр". Редкое для украинского парламента единение. Авторы считают, что украинский язык должен стать обязательным для использования во всех органах государственной и муниципальной власти, образовательных и медицинских учреждениях, СМИ и кинематографе, сфере обслуживания. В общем, тотальная украинизация. Для тех, кто рискнет заговорить, на каком-то ином языке, например, на русском, законодатели предусмотрели штрафы: 130 долларов для населения, 200 для государственных и бюджетных организаций и от 260 для средств массовой информации. Попытки внедрить официальное многоязычие депутаты хотят приравнять к попытке свержения конституционного строя или захвату власти. А это уже и на десять лет тюрьмы потянуть может.

"В условиях социально-экономического кризиса, деградации политики радикализируются. Они не могут ничего сделать ни с экономикой, ни с политикой, ни с войной, ни с Донбассом, ни с Крымом. Поэтому они прикладывают свои усилия в те сферы, где они могут хоть что-то сделать, показать свою активность, свой патриотизм, свою украинскость", - отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

На русский язык Верховная рада замахивается уже не в первый раз. С 2012 года в стране действует закон, который разрешает официальное использование двух языков в тех регионах, где более 10 процентов населения русскоязычные. После государственного переворота в мае 2014 года украинский парламент попытался отменил эту норму. Наступление законодателей на русский язык спровоцировало масштабные протесты на Юго-Востоке, переросшие в гражданскую войну. Как следствие - воссоединение Крыма с Россией и потеря украинскими властями Донбасса. Президент, обязанности которого на тот момент исполнял Александр Турчинов, законопроект об отмене русского языка как регионального так и не решился подписать. И вот теперь – новая атака. Причем, далеко не все в Раде ее поддерживают.

До событий на Майдане многие украинские политики совершенно спокойно использовали даже для официальных сообщений русский язык. После госпереворота начали экстренно учить мову. Получилось не у всех. Говорят с ошибками, а если что-то идет не по плану, сразу перескакивают на более привычный русский.

На кадрах, облетевших весь интернет, два чиновника высшего ранга на заседании украинского Национального совета – глава МВД Арсен Аваков, армянин по национальности, и тогда еще губернатор Одесской области уроженец Тбилиси Михаил Саакашвили почти на чистом русском выясняют, кто из них больший украинец.

В России очередную атаку на русский язык назвали лингвистическим геноцидом. Западные кураторы Украины, которые очень любят порассуждать о правах человека, пока молчат. По данным международного аналитического института Гэллапа, русский в качестве языка общения предпочитают до 86 процентов населения Украины. Некоторые эксперты не исключает: если парламент все-таки проголосует за тотальное использование исключительно украинского языка, то закончится это тем, что кроме ДНР и ЛНР появятся и другие народные республики.

Лилия Акиньшина, Кирилл Леглер, "ТВ Центр".