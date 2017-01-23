Авиабаза ВВС США в Аризоне закрыта из-за возможной стрельбы
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В Аризоне закрыли въезд и выезд с военной базы ВВС США из-за слухов о стрельбе. Командование военного объекта рекомендовало военнослужащим и их семьям найти надежное убежище. Также они просят различные СМИ не приближаться к территории базы.
На территории военной базы ВВС США Дэвис-Маунтин в штате Аризона объявлена тревога после сообщений о выстрелах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного объекта.
"В настоящий момент въезд и выезд с базы перекрыты. Была получена неподтвержденная информация о звуках выстрелов", - говорится в сообщении.
Сотрудники базы рекомендовали военнослужащим и их близким найти надежное убежище. Кроме того, руководство военного объекта советовало различным средствам массовой информации также не приближаться к их территории.