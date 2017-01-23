В Москве подросток получил перелом черепа после драки в школе

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В школе на северо-востоке столицы произошел конфликт между двумя учениками. В результате инцидента один из подростков был госпитализирован в больницу с переломом основания черепа. Московская полиция проводит проверку по факту случившегося.

Столичные полицейские проводят проверку по факту травмирования подростка после драки в школе, которая расположена в Бутырском районе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"В одной из школ на улице Добролюбова между двумя учениками произошел конфликт. Один из подростков толкнул другого, в результате чего тот упал, получив травму головы, и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что один из участников данного инцидента уже опрошен.

Ранее портал Life сообщал, что школьник был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с переломом основания черепа.