Белый дом заявил о готовности к сотрудничеству с Россией в борьбе с ИГ

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В рамках борьбы с "Исламским государством" США готовы к военному сотрудничеству с любой страной, новая американская администрация не исключает контактов по этому вопросу с Россией. Об этом в понедельник заявили в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в понедельник заявил о готовности сотрудничеству с Россией в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена на территории России).

"Президент (Дональд Трамп) четко заявлял, что он будет работать с любой страной, которая разделяет наши интересы в борьбе с ИГ не только в области национальной безопасности, но и на экономическом поприще", - приводит слова Спайсера "Интерфакс".

При этом в Белом доме однозначно не смогли ответить на вопрос о возможном проведении совместных операций США и России против ИГ в Сирии. "Это пока находится в разработке, я советую Вам связаться с министерством обороны", - отметил Спайсер.

В субботу ВКС России и ВВС Турции нанесли удары по ИГ в провинции Алеппо. В результате совместной операции было поражено 22 цели. Всего было задействовано три российских и четыре турецких военных самолета.