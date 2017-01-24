После сожжения семьи в Хабаровске возбуждено уголовное дело

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На месте пожара в частном доме в Хабаровске обнаружены тела двух женщин и двух детей. По данному факту возбуждено уголовное по статье "Убийство".

В Хабаровске на месте пожара в частном доме обнаружены тела четырех человек, в том числе двоих детей - двух и трех лет. По предварительной версии, поджог совершен, чтобы скрыть следы преступления, передает "ТВ Центр".

По сообщению правоохранительных органов, подозреваемый уже установлен, это близкий родственник семьи, сейчас он находится в розыске.

"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по факту убийства семьи из четырех человек возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время на месте происшествия работает усиленно следственная группа. Ночью в частном доме, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска произошел пожар, после его тушения в доме обнаружены тела трех человек - молодой женщины и двух ее малолетних детей, в пристройке расположенной на участке, обнаружено тело 83-х летней женщины", - сообщил старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

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