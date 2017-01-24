СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с Россией
В пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян могли разместить бригаду межконтинентальных ракет DF-41. Как полагают СМИ, это связано с инаугурацией президента США Дональда Трампа, который неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Пекина.
Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Как пишет газета Global Times, фотографии ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета.
СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией Дональда Трампа. Ранее президент США неоднократно делал провокационные заявления в адрес Пекина.
Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. По разным оценкам, максимальная дальность - 14 тысяч километров.
В декабре Пекин провел запуск DF-41 с железнодорожной мобильной установки в западной части страны. Испытания прошли примерно в то же время, когда министр обороны США Эштон Картер посетил американский авианосец John C. Stennis в Южно-Китайском море.
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