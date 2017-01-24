СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с Россией

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В пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян могли разместить бригаду межконтинентальных ракет DF-41. Как полагают СМИ, это связано с инаугурацией президента США Дональда Трампа, который неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Пекина.