Из заваленного лавиной отеля извлекли тела еще 3 погибших

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Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло до девяти, накануне спасатели извлекли тела еще троих погибших.

Число жертв схода лавины на отель в Италии возросло до 9. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух мужчин и женщины, передает "ТВ Центр".

Еще 20 туристов по-прежнему числятся пропавшими без вести. Одиннадцать человек удалось спасти. Поисковая операция продолжается. Специалисты надеются, что среди снежных завалов еще могут находиться живые люди.

Накануне из-под обломков гостиницы спасатели извлекли троих щенков. Они родились в декабре у пары мареммо-абруццких овчарок, которые были талисманами разрушенного отеля.