Администрация Обамы перед уходом пожертвовала Палестине $221 млн
Администрация Барака Обамы за несколько часов до завершения срока своих полномочий перевела 221 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи Палестине. Против этого выступали республиканцы.
Администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перечислила Палестине 221 миллион долларов. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Против передачи денег выступали члены Республиканской партии. Однако это не остановило чиновников Обамы. О своем намерении администрация уходящего главы Белого дома сообщила конгрессу утром в пятницу, как раз перед вступлением Дональда Трампа в должность президента.