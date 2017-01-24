Фермеры засыпали здание Евросовета сухим молоком. Видео

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Европейские фермеры в знак протеста распылили тонну сухого молока на фасад здания Евросовета в Брюсселе. Они требовали повышения закупочных цен на литр молока.

У штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе прошла демонстрация фермеров из Германии, Франции, Бельгии, Польши и Прибалтики. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Они протестовали против падения цен на свою продукцию, а потом распылили тонну сухого молока на фасад здания Совета ЕС, где проходила встреча министров сельского хозяйства Евросоюза. Но из-за ветра большая часть порошка осела на плиты тротуаров, стекла проезжающих машин и прохожих.

По словам митингующих, на фоне высоких производственных издержек, установленные в ЕС цены лишают их средств к существованию. За последний год многие фермерские хозяйства оказались на грани банкротства. Причиной стала отмена сложной системы квот на производство молока после введения Россией продэмбарго в ответ на европейские санкции.