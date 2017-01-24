Скорой могут разрешить перехват радиоэфира

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Скорой помощи могут дать право перехватывать радиосигнал в приемниках автомобилей, чтобы требовать уступить дорогу. Данную меру обсуждают власти Москвы и Минкомсвязь.

Новый способ экстренного информирования водителей обсуждают московские власти и Минкомсвязь. Как пишет газета "Коммерсантъ", скорой помощи могут разрешить перехватывать радиосигнал в приемниках автомобилей, чтобы потребовать уступить дорогу.

Начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков рассказал, что в прошлом году начато тестирование нескольких радиостанций для перехвата сигнала. Задача заключается в том, чтобы передавать сообщения не на всю Москву, а по отдельным районам и улицам.

"Можно прервать музыку, оставить приемник включенным и передать сообщение водителю", - пояснил Мартышков, добавив, что в данном случае машины скорой помощи смогут заранее предупредить водителей о своем приближении.

Предполагается, что нововведение также будет полезно для информирования о дорожной ситуации. Для этого необходимо регламентировать перехват радиосигнала и решить вопрос с компенсацией радиовещателям за короткие включения в эфир, хотя они могут быть и безвозмездными.

В свою очередь представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая отметила, что вопрос находится в начальной стадии обсуждения. По ее словам, идею предложил департамент информационных технологий Москвы.

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