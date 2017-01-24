В Польше рассекретили документ о переходе к пророссийской политике

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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассекретил документ 2008 года о смене направления внешней политики страны. Он был подписан главой департамента восточной политики МИД Ярославом Браткевичем. В документе содержались тезисы о смене курса внешней политики республики с проукраинского на пророссийский.

В начале 2008 года Польша планировала сменить внешнеполитический курс на пророссийский. Об этом свидетельствует документ, рассекреченный министром иностранных дел республики Витольдом Ващиковским.

По данным "Интерфакс", документ с названием "Тезисы о политике Республики Польша в России и на Украине" был зарегистрирован 4 марта 2008 года. Его подписал глава департамента восточной политики МИД страны Ярославом Браткевичем. О документе были осведомлены четыре человека, включая занимавшего тогда пост министра иностранных дел Радослава Сикорского. Его рассекретили в октябре 2015 года, однако прессе о нем не было известно.

Документом предполагалась смена политики занимавшего тогда пост премьер-министра Дональда Туска с проукраинской на пророссийскую. Польские специалисты полагали, что Россия на тот момент исчерпала свои возможности для расширения военного влияния и испытывала проблемы в странах СНГ: в Грузии и на Украине. Авторы документа предполагали, что смена политического курса могла стать предметом торга с Западом.

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