Меркель сообщила о наступлении новой исторической эпохи

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Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что вскоре может наступить новая историческая эпоха. Она считает, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением мировых проблем.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Вюрцбурге, сказала, что мир вступает в новую историческую эпоху. Об этом сообщает Reuters.

Меркель также заявила, что некоторые лидеры мечтают о "возвращении к маленькому миру", однако правильно будет не держаться изолированно друг от друга, а создавать условия для открытого взаимодействия.

Накануне министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США "старый мир ХХ столетия окончательно завершен".

Трамп ранее заявил, что Меркель допустила "катастрофическую ошибку", пустив нелегальных мигрантов в Германию. Вскоре после вступления президента США в должность канцлер заявила, что Берлин будет искать компромисс с новой американской администрацией.

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