Соратник Трампа призвал арестовать Мадонну

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Один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич заявил, что певица Мадонна является фашистом левого толка, и ее необходимо было арестовать за слова в адрес нового американского лидера.

Певицу Мадонну необходимо арестовать за ее высказывания в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, один из ближайших соратников Трампа Ньют Гингрич в эфире телеканала Fox News.

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В субботу во время "Женского марша", организованного в знак протеста против прихода к власти Дональда Трампа Мадонна выступила с речью. Она заявила, что "зла и возмущена" итогами выборов. Кроме того, она заявила, что "много думала над тем, чтобы взорвать Белый дом", а также произнесла несколько нецензурных выражений в адрес Трампа.

"Она под стать юным фашистам, которые бьют окна в своих городах и которых следует наказывать максимально строго. Мы видим, как зарождается фашизм левого толка. Она - его часть. Я считаю, что нам нужно готовиться к тому, чтобы защищать себя", - заявил Гингрич.

"По правде говоря, ее нужно было арестовать за слова о том, что она думала над тем, чтобы взорвать Белый дом", - добавил политик.

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