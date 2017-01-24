В пожаре на юге Москвы пострадали два человека

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В одной из квартир на юге Москвы произошел пожар. В результате инцидента пострадали два человека.

На юге столицы произошел пожар. Огнем была охвачена одна из квартир на Чонгарском бульваре, передает АГН "Москва".

В пресс-службе МЧС пояснили, что горели личные вещи и мебель на площади в пять квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека.

В настоящее время на месте работают правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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