В пожаре на юге Москвы пострадали два человека
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В одной из квартир на юге Москвы произошел пожар. В результате инцидента пострадали два человека.
На юге столицы произошел пожар. Огнем была охвачена одна из квартир на Чонгарском бульваре, передает АГН "Москва".
В пресс-службе МЧС пояснили, что горели личные вещи и мебель на площади в пять квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека.
В настоящее время на месте работают правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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