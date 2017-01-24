Орлов: позиция США на межсирийских переговорах будет учтена

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Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов рассказал о роли США на переговорах между правительством и оппозицией Сирии. По его словам, Соединенные Штаты не удовлетворятся ролью стороннего наблюдателя и будут защищать свои интересы в Женеве после переговоров в Астане.

США не будут довольствоваться ролью стороннего наблюдателя на переговорах правительства и оппозиции Сирии. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его словам, роль наблюдателя в Астане не должна никого обманывать, так как механизмы включения США в переговоры существуют.

"Я не думаю, что Соединенные Штаты – это та страна, для которой приемлем порядок, где они не в совете директоров. Поэтому то, что посол Соединенных Штатов Крол – всего лишь наблюдатель в Астане, не должно никого дезинформировать. Конечно, позиция Соединенных Штатов должна быть учтена. Но я хотел бы обратить внимание, что в данном случае, особенно с учетом того, что происходит переформатирование администрации американской, участие Соединенных Штатов может быть двухтактным. То есть, наблюдение фактическое за тем, что происходит в Астане, а затем, если их итоги договоренностей в целом устроят, они могут пойти на их легитимацию в Женеве или в каком-то формате, ориентированном на ООН, связанным с ООН. То есть, механизмы включения Соединенных Штатов, они существуют, и было бы, мне кажется, даже опрометчиво со стороны большой ближневосточной тройки, которая сейчас сводит противоборствующие сирийские стороны, было бы опрометчиво не привлекать Соединенные Штаты. Да и впрочем, я думаю, все это прекрасно понимают. Да и Соединенные Штаты, собственно, приглашались на эти переговоры", - пояснил Орлов.

Программа "События. 25-й час"