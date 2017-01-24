Российские саперы обезвредили в Алеппо почти 500 самодельных бомб

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Военнослужащие российского Международного противоминного центра за сутки обезвредили в восточной части Алеппо почти 500 самодельных взрывных устройств. Кроме того, военные продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям города.

В Алеппо российские военные провели шесть гуманитарных операций. В течение суток жителям были переданы более четырех тонн грузов, передает "ТВ Центр".

В городе продолжают работать пункты горячего питания и мобильные госпитали. За сутки наши саперы в восточной части Алеппо обезвредили пятьсот самодельных взрывных устройств. Во время таких акций безопасность специалистов и горожан обеспечивает российская военная полиция.

Своим опытом они делятся с сирийскими коллегами. Правоохранители двух стран во время занятий отработали навыки по прикрытию огневых групп во время боя в городе, эвакуацию раненых, зачистку и осмотр зданий, а также управление спецавтомобилями.