Опрос: общение россиян в соцсетях выросло на 20% за 5 лет

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По данным всероссийского опроса, проведенного "Левада-центром" в декабре 2016 года, социальными сетями пользуются 60% россиян. За пять лет эта цифра выросла на 20%. Молодежь сидит во "ВКонтакте", женщины среднего возраста - в "Одноклассниках", а руководители - в Facebook и Twitter.

Социальными сетями пользуются 60% россиян. Это на 4% больше, чем в 2015 году, и на 20% больше, чем в 2011 году, свидетельствуют данные "Левада-центра". Об этом пишет газета "Известия".

Респонденты чаще всего говорили, что общаются во "ВКонтакте" (40%), "Одноклассниках" (34%), Facebook (9%), "Моем Мире" (7%) и Twitter (5%).

Как выяснили социологи, соцсеть "ВКонтакте" особенно популярна среди молодежи, "Одноклассники" наиболее популярны среди женщин среднего возраста, а Facebook и Twitter – руководители.

Распространенность соцсетей во многом зависит от места жительства. Например, среди москвичей самый большой процент пользователей (49%), а среди сельских жителей — самый низкий (29%).

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета социальных и экономических наук РАНХиГС, профессор Елена Зарецкая считает, что общение онлайн приводит к снижению коммуникативной подготовки. Люди, привыкшие к переписке в интернете, просто теряются, когда оказываются в ситуации, предполагающей открытую прямую речь. "Я считаю, это путь к деградации", - заключила она.

"У большего количества людей появляется возможность для общения в интернете. Это не хорошо и не плохо, это данность, характерная для культуры информационного общества", - выразила противоположное мнение директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова.

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