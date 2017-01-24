Хабаровчанин задержан за убийство бабушки, жены и двух детей

Теги: убийство хабаровск пожар задержание Происшествие

В убийстве четырех человек в Хабаровске заподозрили главу семьи. Мужчина задержан. Как рассказали в региональном Следственном комитете, глава семейства находится в неадекватном состоянии и не может внятно объяснить, что произошло. На его причастность к убийству указывает сильный запах гари от одежды.

Следствие назвало главным подозреваемым в убийстве двух женщин и двух малолетних детей, чьи тела были найдены в сгоревшем доме в Хабаровске, главу семьи – мужа, отца и внука погибших. Как сообщили в СК, подозреваемый задержан.

В момент задержания мужчина находился в неадекватном состоянии, он не мог внятно объяснить, что произошло. При этом его одежда сильно пахла гарью.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в прошлом лечился от алкоголизма. Соседи рассказали, что в последнее время семья испытывала материальные трудности, передает ТАСС.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело об убийстве при отягчающих обстоятельствах.

В ночь на вторник в частном доме, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска произошел пожар, после его тушения были обнаружены тела трех человек - молодой женщины и двух ее малолетних детей. В пристройке, расположенной на участке, правоохранители нашли тело 83-х летней женщины.

Читайте также:

После сожжения семьи в Хабаровске возбуждено уголовное дело

В пожаре на юге Москвы пострадали два человека