Берни Экклстоуна уволили с поста главы "Формулы-1" после 40 лет работы

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Глава "Формулы-1" Берни Экклстоун отправлен в отставку. Он руководил королевскими гонками более 40 лет. Теперь Экклстоун займет пост почетного президента "Формулы-1", хотя, по его собственному признанию, он не понимает смысл этой должности.

Берни Экклстоун уволен с поста исполнительного директора гонок "Формула-1". Такое решение приняла американская компания Liberty Media, в сентябре 2016 года ставшая владельцем королевских гонок.

"Меня сегодня сняли. Меня нет. Это официально. Я не руковожу фирмой", - так 86-летний Экклстоун прокомментировал свою отставку изданию Auto Motor und Sport.

Он рассказал, что его лишили всех полномочий и назначили почетным президентом "Формулы-1". Новым главой гонок станет Чейз Керри.

Liberty Media приобрела "Формулу-1" за 4,4 миллиарда долларов в сентябре прошлого года. Тогда компания обещала сохранить за 86-летним Экклстоуном его пост.

Берни Экклстоун стал фактическим руководителем "Формулы-1" в начале 70-ых годов прошлого века.