СМИ: в НАТО не видят оснований для присоединения Украины к альянсу

Теги: В мире нато украина

Страны-члены НАТО не видят оснований для присоединения Украины к альянсу. В организации не понимают, каким образом Киев мог бы усилить безопасность других членов структуры. Кроме этого, по данным военного источника "Известий" в Брюсселе, в альянсе отсутствует консенсус по данному вопросу.

В НАТО не видят оснований для присоединения к альянсу Украины, пишет газета "Известия" со ссылкой на военный источник в Брюсселе.

По его словам, страны-члены организации не понимают, как именно Украина могла бы усилить безопасность других членов этой структуры. В экспертных кругах в Вашингтоне также заявили, что вопрос о вступлении Украины в альянс не обсуждается из-за отсутствия единого мнения.

Как пояснили газете в пресс-службе НАТО, Украина пока не подавала заявку на членство. Кроме этого, главным приоритетом для Киева в настоящий момент являются модернизация и реформы, в чем альянс готов ее поддержать.

Читайте также:

Киев информировал НАТО о сценарии эскалации конфликта в Донбассе

Лавров заявил о готовности к равноправным отношениям с США, ЕС и НАТО

Слова Трампа о НАТО обеспокоили Столтенберга