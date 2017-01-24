В Харькове выпустили в продажу карту Украины с российским Крымом

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Киевская типография напечатала детскую географическую игру, на карте которой Крым указан территорией России. Создатели игры заявили, что произошедшее является ошибкой дизайнера. В настоящий момент карты с российским Крымом продаются в Харькове.

Киевская типография "Вундеркинд с пеленок" напечатала географическую игру для детей "Страны+Флаги+Столицы", где на карте Украины отсутствует Крым. Как передает ТАСС, эти карты поступили в продажу магазинов в Харькове.

В типографии назвали это ошибкой дизайнера. "Ошибка только в русскоязычной версии, мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки", - подчеркнули там.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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