10:32, 24 января 2017

В Харькове выпустили в продажу карту Украины с российским Крымом

Теги:  Украина  крым  карта

Киевская типография напечатала детскую географическую игру, на карте которой Крым указан территорией России. Создатели игры заявили, что произошедшее является ошибкой дизайнера. В настоящий момент карты с российским Крымом продаются в Харькове.

Киевская типография "Вундеркинд с пеленок" напечатала географическую игру для детей "Страны+Флаги+Столицы", где на карте Украины отсутствует Крым. Как передает ТАСС, эти карты поступили в продажу магазинов в Харькове.

В типографии назвали это ошибкой дизайнера. "Ошибка только в русскоязычной версии, мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки", - подчеркнули там.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Читайте также:

Песков не согласился со словами Савченко о Крыме и Донбассе

Молдавия боится признавать Крым российским

МИД Украины возмутило обещание Ле Пен признать Крым российским

Новости по теме Крым

  • Отдай свой голос

    10:00

    Голосование. При Трампе Европа будет слушаться США?

  • Полиция на месте происшествия

    11:53 Происшествие

    Соседи рассказали об убитой хабаровчанином семье

  • Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии в Астане

    10:54 Политика

    Оппозиция не подпишет итоговое заявление в Астане

  • Бэррон и Меланья Трамп

    11:12 Скандал

    Сценаристку шоу на NBC наказали за оскорбление сына Трампа

  • Здание Минкультуры в Москве

    11:13 Экономика

    Пошлину на иностранные фильмы в России поднимут в 1500 раз

  • Новости партнёров

Другие новости

В других СМИ