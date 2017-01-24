Оппозиция не подпишет итоговое заявление в Астане

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Представитель сирийской оппозиции на переговорах в Астане заявил, что итоговое коммюнике встречи не будет подписано. Об этом же заявил представитель правительственной сирийской делегации. По его словам, над итоговым документом работают страны-гаранты - Россия, Иран и Турция, - и он будет распространен среди участников переговоров.

Подписания итогового документа по окончании межсирийских переговоров в Астане не планируется. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей оппозиции и правительства Сирии.

Официальный представитель оппозиционной делегации Яхья аль-Ариди заявил, что документ готовят Россия, Иран и Турция. Затем страны-гаранты просто распространят его. Оппозиция не планирует подписывать итоговое коммюнике. Слова аль-Ариди подтвердил источник в делегации правительства Сирии, которая также не намерена подписывать документ.

"Это документ, над которым работают страны-гаранты, чтобы затем представить его другим участникам переговоров", - пояснил источник.

При этом аль-Ариди отметил, что оппозиция скептически настроена относительно итогов переговоров в Астане. По его словам, страны-гаранты беспокоятся о своих интересах больше, чем о народе Сирии.

"Складывается ощущение, что страны-гаранты больше думают о своих интересах, чем о сирийском народе. Мы хотим сохранить перемирие, но для этого другие стороны должны думать, прежде всего, о народе Сирии", - подчеркнул аль-Ариди.

Тем временем, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выполнявший роль посредника между враждующими сторонами, заявил, что итоговый документ встречи в Астане уже близок к согласованию.

"Мы недалеко от итоговой декларации, проделано много работы. Если будет принят такой вариант документа, который мы видим, это вселяет оптимизм", - сказал он.

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