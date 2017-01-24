Соседи рассказали об убитой хабаровчанином семье

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В Хабаровске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве четырех человек - своей жены, двух маленьких детей и бабушки. Тела были найдены на месте пожара в частном доме. По данным полиции, задержанный находится в неадекватном состоянии.

Пожар в частном секторе Хабаровска начался рано утром. Местные жители обратили внимание сначала на горящий автомобиль, а затем и на объятый пламенем дом в нескольких десятках метрах. Люди бросились на помощь, но оказать ее уже не смогли, передает "ТВ Центр".

"Мы первые увидели, что машина горела. Мы думали, что соседи горят, стали вызывать пожарных. Муж спустился, говорит: "Пашин автобус горит". А когда к дому подошли, там уже никому помочь нельзя было. Дом горел со всех сторон", - рассказали соседи.

Экстренные службы приехали быстро. Однако и они не сразу смогли приступить к тушению огня. Сгоревшая к тому времени машина перегородила путь пожарным. Соседи уверены, сделано это было специально.

"Кто-то открыл ворота, выгнал машину, поставил поперек дороги, чтоб пожарные не проехали сразу, и зажег дом", - предположили очевидцы.

Причиной возгорания, по мнению пожарных экспертов, был умышленный поджог. В доме полицейские обнаружили обгоревшие тела людей.

"В частном доме, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска, произошел пожар. После его тушения в доме обнаружены тела трех человек – молодой женщины и двух ее малолетних детей. В пристройке, расположенной на участке, обнаружено еще одно тело - 83-х летней женщины", - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Гудков Илья.

Погибшим девочкам было два и три года, женщине - 34. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство". На телах жертв эксперты обнаружили следы насильственных признаков смерти, в частности многочисленные колото-резанные раны у пенсионерки. Пожар, судя по всему, был организован с целью скрыть следы преступления. Главным подозреваемым стал глава семьи. Убитые – это его жена, дети и бабушка.

Следствие выяснило, что ранее мужчина лечился от алкоголизма. Соседи утверждают, что в последнее время он занялся небольшим бизнесом и строил большие планы. "Нормальная семья. Дети были маленькие. Он работал, вроде, предприниматель. У него были машины - два самосвала, трактор, экскаватор. Хотел дом строить", - рассказали соседи.

Уже через несколько часов после трагедии главного подозреваемого задержали. В правоохранительных органах сообщают, что он находится в неадекватном состоянии и не может внятно объяснить произошедшее. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Александр Огородников. "ТВ Центр".