Число погибших при сходе лавины на отель в Италии возросло до 12

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Количество погибших в накрытом лавиной отеле в Италии возросло до 12. Поиски не прекращаются уже шестой день, судьба еще 17 человек по-прежнему неизвестна.

В Италии до 12 увеличилось число погибших в отеле, который накрыла мощная лавина, в горах региона Абруццо. Судьба еще 17 человек остаётся неизвестной, передает "ТВ Центр".

Поиски не прекращаются уже шестой день. Полиция начала расследование. Выяснилось, что первые сообщения о трагедии операторы экстренных служб посчитали шуткой и не сразу отправили на вызов спасателей. Кроме того, отель был построен в месте, где и ранее сходили лавины. Но при этом здание не было оборудовано необходимой системой предупреждения. Сход огромной массы снега в горах произошел после серии землетрясений.