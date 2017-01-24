Российские ученые разрабатывают технологию для создания квантового компьютера

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Российские ученые работают над уникальной технологией, которая позволит создавать квантовые компьютеры и боевые машины-невидимки. В основе исследований — метаматериал, не существующий в природе, а изобретённый человеком. Структура такого соединения способна менять направления электромагнитных волн и даже управлять свойствами света.

Если бы в фундаментальной физике существовала мода, именно такой узор считался бы в наши дни идеальным. После того, как лазер вырежет рисунок на обычной стальной пластине, она автоматически превращается из куска металла в метаматериал – то есть вещество, обладающее свойствами, которые в природе не встречаются. Решетка с узором удерживает электромагнитные поля в самой себе, в окружающее пространство излучение не передается, передает "ТВ Центр".

"Эта электромагнитная волна возбуждает в каждой части такой метамолекулы циркулирующие токи. И эти токи приводят к концентрации электрического и магнитного поля, которые крутятся вокруг этих зазоров", - рассказал доцент лаборатории сверхпроводящих метаматериалов МИСиС Алексей Башарин.

Специалисты лаборатории сверхпроводящих метаматериалов МИСиС продолжают проводить эксперименты с решеткой в стерильных условиях, в так называемой "чистой комнате", где ученые работают в спецкостюмах, и в безэховой комнате, куда не проходят внешние сигналы, и в которой гасятся все внутренние отражения. Стенки покрыты радиопоглащающими материалами, внешне напоминающими елочную гирлянду. На заказ такая комната стоит миллионы рублей, но специалисты лаборатории сумели построить ее своими руками.

"Мы хотим понять, как электромагнитная волна микроволнового диапазона распространяется через метаматериал, и какие свойства возникают в нем", - отметил Алексей Башарин.

Ученые уже называют конкретные сферы, где технология может быть применена – это, прежде всего, общественная безопасность. На основе метаматериала реально создать сверхчувствительный датчик, выявляющий не только сами взрывчатые вещества, но и людей, которые к ним прикасались, причем не час-два, а например, неделю назад.

"Взрывчатое вещество – это, прежде всего, материал, обладающий своими свойствами. Помещая его в такой датчик на основе нашего материала, мы будем видеть определенное смещение характеристик – мы будем видеть, что вот этот человек опасен", - пояснил сотрудник лаборатории сверхпроводящих метаматериалов МИСиС Виталий Чугуевский.

Потенциально решетка может дать толчок развитию лазерных систем и технологий для военной техники: делать боевые машины "невидимками", а также приблизить мечту многих ученых – создание квантового компьютера, способного решать задачи, на которые самые мощные современные вычислительные устройства тратят годы.

Егор Киселёв, Кирилл Макаров, Станислав Козловский, "ТВ Центр".