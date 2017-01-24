Сценаристку шоу на NBC наказали за оскорбление сына Трампа

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Сценаристку популярного шоу Saturday Night Live на NBC отстранили от работы за оскорбление сына Дональда Трампа в Twitter. В пятницу Кэти Рич назвала Бэррона Трампа первым "школьным стрелком на домашнем обучении". Позднее она твит удалила, извинившись за бестактность.

Телеканал NBC отстранил сценаристку популярного телешоу Saturday Night Live Кэти Рич за оскорбление в Twitter 10-летнего сына президента Дональда Трампа. Об этом во вторник сообщает The New York Times.

При этом произошло это еще в пятницу, когда Рич опубликовала в своем микроблоге сообщение следующего содержания: "Бэррон Трамп станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении". Ей показалось странным поведение младшего Трампа во время церемонии инаугурации.

В соцсетях юмор сценаристки не оценили. За Бэррона Трампа заступилась даже дочь экс-президента Билла Клинтона Челси. Позднее Кэти Рич твит удалила, выразив сожаление о своем "бестактном поступке и оскорбительных словах".