Пошлину на иностранные фильмы в России поднимут в 1500 раз

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Министерство культуры и Фонд кино обсуждают возможность повысить стоимость прокатных удостоверений на иностранные фильмы почти в 1500 раз. В настоящее время стоимость госпошлины составляет 3500 рублей, тогда как министерство предлагает поднять ее до пяти миллионов рублей.

Министерство культуры планирует увеличить стоимость прокатного удостоверения для иностранных фильмов с 3,5 тысячи рублей до 5 миллионов рублей, пишет газета "Ведомости".

Как рассказал изданию управляющий директор Фонда кино Антон Малышев, это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. "Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино", - пояснил он.

По данным "Ведомостей", идею поддерживает министр культуры Владимир Мединский. Полученные от повышения сборов деньги глава ведомства предлагает передать Фонду кино и впоследствии тратить на создание российских фильмов.

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