Фото: украинские автомобилисты заблокировали въезды в Киев

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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией на Украине частично заблокировали основные дороги, ведущие в центр Киева. Протестующие требуют от властей урегулировать транзит и временный ввоз личного транспорта из стран Европы.

Частично заблокировано движение на ведущем в международный аэропорт Борисполь проспекте Бажана. Аналогичная ситуация сложилась на Броварском и Столичном шоссе, а также на Одесской и Бориспольской трассах, сообщают участники акции в Facebook.