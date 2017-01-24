11:41, 24 января 2017

Фото: украинские автомобилисты заблокировали въезды в Киев

Украинские автомобилисты с иностранной регистрацией во вторник утром частично заблокировали все основные трассы, ведущие в центр Киева. На одной из трасс митингующие подожгли покрышки.

Теги:  Украина  протест  фотография

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией на Украине частично заблокировали основные дороги, ведущие в центр Киева. Протестующие требуют от властей урегулировать транзит и временный ввоз личного транспорта из стран Европы.

Частично заблокировано движение на ведущем в международный аэропорт Борисполь проспекте Бажана. Аналогичная ситуация сложилась на Броварском и Столичном шоссе, а также на Одесской и Бориспольской трассах, сообщают участники акции в Facebook.

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