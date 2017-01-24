В центре Москвы четверо неизвестных избили подростка в шарфе ЦСКА

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Четверо неизвестных избили 15-летнего подростка у станции метро "Лубянка". Пострадавшего доставлен в больницу с сотрясением мозга, переломом носа, гематомами и ушибами. По данным правоохранительных органов, подростка избили за отказ снять шарф с символикой футбольного клуба ЦСКА.

У станции метро "Лубянка" в центре Москвы подростка избили за отказ снять шарф с логотипом ФК ЦСКА. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что у станции метро "Лубянка" к потерпевшему подошли четверо мужчин славянской внешности в темной одежде. Незнакомцы потребовали, чтобы подросток снял шарф с логотипом футбольного клуба ЦСКА. Когда несовершеннолетний отказался это сделать, мужчины стали его избивать до тех пор, пока один из нападавших не сказал: "Хватит", - сообщил он.

По данным источника, неизвестные скрылись с места происшествия. По данному факту проводится проверка.

Подросток самостоятельно обратился в одну из детских поликлиник. У него были диагностированы сотрясение мозга, перелом костей носа, гематомы и ушибы. Подростка госпитализировали в Городскую клиническую больницу №7.

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