На МКАД неизвестный расстрелял женщину-водителя

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На востоке МКАД неизвестный выстрелил из травматического пистолета в женщину-водителя. Пострадавшая госпитализирована. По данным СМИ, ранение получила жена бизнесмена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса.

В столице на 106-м километре МКАД расстреляли женщину-водителя. Инцидент произошел в ходе дорожного конфликта. Неизвестный мужчина подошел к машине и выстрелил из травматического пистолета в автоледи, передает ТАСС.

В настоящее время женщина госпитализирована. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

По данным Life, пострадавшей оказалась 42-летняя жена бизнесмена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса. Женщина неоднократно обращалась в полицию по поводу угроз, которые получает в свой адрес.

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