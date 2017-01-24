Москва не считает угрозой размещение Китаем ракет у границы России

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В Кремле прокомментировали сообщение о размещении Китаем МБР недалеко от границы с Россией. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не воспринимает как угрозу военное строительство в Китае. При этом он не смог подтвердить, соответствует ли информация о размещении ракет действительности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет DF-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

"Безусловно, какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - цитирует его ТАСС.

Ранее о размещении ракет сообщили СМИ со ссылкой на фотографии, опубликованные в китайском сегменте интернета. Как полагают журналисты, это может быть связано с инаугурацией президента США Дональда Трампа, который неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Пекина.

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