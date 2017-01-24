Собянин: аварийность на дорогах Москвы снизилась практически в 2 раза

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Аварийность на дорогах Москвы снизилась почти вдвое. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Аварийность на дорогах Москвы снизилась почти вдвое. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил Сергей Собянин, передает агентство "Москва".

"Вполовину уменьшилось количество ДТП на дорогах Москвы, и значительно улучшилось движение общественного транспорта. Это произошло благодаря введению новых станций метро, строительству новых развязок и дорог, обновлению, полному практически обновлению автобусов, значительному обновлению других видов транспорта", - отметил мэр.

В свою очередь, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов уточнил, что аварийность на дорогах снизилась на 46% по сравнению с 2010 годом.