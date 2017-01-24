Мара Багдасарян была виновницей ДТП с беременной

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Гонщица Мара Багдасарян оказалась замешана еще в одном крупном ДТП. Несколько лет назад она протаранила автомобиль, за рулем которого находилась беременная женщина.

С Марой Багдасарян судятся страховщики за разбитый в 2013 году автомобиль. В том ДТП едва не погибла беременная женщина. Как пишет Life, инцидент произошел в столице у станции метро "Аэропорт". Спортивный Nissan GTR Багдасарян на скорости 160 километров в час протаранил Infiniti QX, стоявший на дороге в ожидании зеленого сигнала светофора.

От удара машина, за рулем которой находилась 25-летняя беременная женщина, перевернулась и перелетела через пешеходный переход. Автоледи незамедлительно госпитализировали, медики чудом спасли жизни девушки и ее ребенка.

Infiniti QX же пришлось списать, автомобиль восстановлению не подлежал. "Машина была вся разбита, позже ее списали. Но нас всех тогда волновало не это. Я была в положении, и мы боролись за то, чтобы спасти ребенка", – рассказала пострадавшая.

Мара Багдасарян получила скандальную известность в мае прошлого года, когда компания молодых людей на автомобиле Gelandewagen устроила гонки. Все происходящее транслировалось в Сети.

8 января Багдасарян задержали за 55 неоплаченных штрафов. Гонщицу приговорили к обязательным работам почти на 600 часов и отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию ГБУ "Жилищник". Работать дворником, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.

Спустя два дня девушка перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге Багдасарян вновь была взята под стражу на 15 суток за прогулы обязательных работ.

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